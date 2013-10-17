Не надо ЛЯ-ЛЯ
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:53
Не надо ЛЯ-ЛЯ
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:13
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не створює файл з випискою в додатку. Чому так?
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
А дебитку КОКО с чипом выпускают?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 05:08
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