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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3525352635273528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:53

  jay2004 написав:
  novichok написав:Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?


Всё... КОКО

Не надо ЛЯ-ЛЯ :mrgreen:
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:13

  хуторянка написав:
  jay2004 написав:
  novichok написав:Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?


Всё... КОКО

Не надо ЛЯ-ЛЯ :mrgreen:
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена :D

тоже перезаказал, спасибо
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не створює файл з випискою в додатку. Чому так?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

А дебитку КОКО с чипом выпускают?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 05:08

  Alexey_k9 написав:А дебитку КОКО с чипом выпускают?

Да
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Alexey_k9 написав:А дебитку КОКО с чипом выпускают?
И чип И безконтакт
anis
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 22.11.15
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