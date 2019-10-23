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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:53
jay2004 написав: novichok написав:
Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?
Всё... КОКО
Не надо ЛЯ-ЛЯ
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Вів 22 жов, 2019 19:13
хуторянка написав: jay2004 написав: novichok написав:
Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?
Всё... КОКО
Не надо ЛЯ-ЛЯ
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена
тоже перезаказал, спасибо
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novichok
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:45
Не створює файл з випискою в додатку. Чому так?
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Кочевник
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Додано: Вів 22 жов, 2019 23:34
А дебитку КОКО с чипом выпускают?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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Додано: Сер 23 жов, 2019 05:08
Alexey_k9 написав:
А дебитку КОКО с чипом выпускают?
Да
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 23 жов, 2019 09:55
Alexey_k9 написав:А дебитку КОКО с чипом выпускают?
И чип И безконтакт
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anis
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:05
Подскажите пожалуйста push уведомления приходят стабильно и что для их активации необходимо?
Активации push в приложении достаточно, или ещё на карте необходимо активировать смс
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anis
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:19
anis написав:
Подскажите пожалуйста push уведомления приходят стабильно и что для их активации необходимо?
Активации push в приложении достаточно, или ещё на карте необходимо активировать смс
поддерживаю вопрос. При просто активации push в приложении, установленном на не финансовом телефоне, push не приходят
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:20
vollena71 написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста push уведомления приходят стабильно и что для их активации необходимо?
Активации push в приложении достаточно, или ещё на карте необходимо активировать смс
поддерживаю вопрос. При просто активации push в приложении, установленном на не финансовом телефоне, push не приходят
Даже на финансовом не приходят.
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anis
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:16
anis написав: vollena71 написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста push уведомления приходят стабильно и что для их активации необходимо?
Активации push в приложении достаточно, или ещё на карте необходимо активировать смс
поддерживаю вопрос. При просто активации push в приложении, установленном на не финансовом телефоне, push не приходят
Даже на финансовом не приходят.
Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?
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tarasum
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