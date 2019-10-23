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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:28
tarasum написав:
Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?
Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет
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vollena71
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:49
vollena71 написав: tarasum написав:
Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?
Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет
Пущі ідентичні смс,можете звернутися до розробника ПЗ forwarddev@unity-bars.com
. по ксиомі треба додати в оперативну пам'ять та автозагрузку,може в себе знайти дані функції
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tarasum
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