Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:28
Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:49
Пущі ідентичні смс,можете звернутися до розробника ПЗ forwarddev@unity-bars.com. по ксиомі треба додати в оперативну пам'ять та автозагрузку,може в себе знайти дані функції
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:28
ІБ банку лише в мене лежить?
This site can’t be reached
online.forward-bank.com
refused to connect.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:04
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