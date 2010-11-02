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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3526352735283529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:28

  tarasum написав:Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?

Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:49

  vollena71 написав:
  tarasum написав:Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?

Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет

Пущі ідентичні смс,можете звернутися до розробника ПЗ forwarddev@unity-bars.com. по ксиомі треба додати в оперативну пам'ять та автозагрузку,може в себе знайти дані функції
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:28

ІБ банку лише в мене лежить?

https://online.forward-bank.com/


This site can’t be reached
online.forward-bank.com
refused to connect.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:04

  greenozon написав:ІБ банку лише в мене лежить?

https://online.forward-bank.com/


This site can’t be reached
online.forward-bank.com
refused to connect.


мобільний додаток також
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

уже ожил
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:47

Ура, ІБ банку запрацював
усім дякую, але

якщо чесно - було б нормально попереджувати клієнтів наперед про якісь технічні оновлення чи ще щось, як це роблять інші банки, бо середина дня, операційний час в розгарі а тут удар нижче пояса :)


2) вроді ще не писали, Форвард приєднався до Гугл Пей


Forward Bank запропонував своїм клієнтам сервіс безконтактних платежів Google Pay.

Google Pay – це швидкий та зручний спосіб оплачувати покупки будь-де і будь-коли лише одним дотиком гаджету, який має NFC технологію. Отже, для здійснення безконтактних платежів потрібно зробити всього три кроки: завантажити додаток Google Pay на смартфон; додати картку Mastercard від Forward Bank у встановлений додаток та, при необхідності оплатити товар або послугу, піднести розблокований гаджет до платіжного терміналу.

«З жовтня поточного року цим сервісом можуть користуватися українці, які оформили у банку картки платіжної системи Mastercard, а вже з листопаду 2019 року Google Pay буде доступний і для власників карт VISA Int.», - розповів Голова Правління Forward Bank Андрій Кисельов.

NFC (Near Field Communication) — технологія обміну даними на відстані до 3-4 см. Її забезпечують чіпи, вбудовані в пластикові картки, мобільні телефони, годинники, браслети, перстні, термінали чи інші пристрої. Технологія не потребує Інтернету чи Wi-Fi.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так давно уже новость была про GP
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:11

anis

ОК, я гортав пару сторінок тут, не знайшов,
а сьогодні вперше побачив цю новину в ІБ, вирішив поділитись :)
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