Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:28
Леново. Моно и алла пуши приходят, Форвард нет
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:49
Пущі ідентичні смс,можете звернутися до розробника ПЗ forwarddev@unity-bars.com. по ксиомі треба додати в оперативну пам'ять та автозагрузку,може в себе знайти дані функції
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:28
ІБ банку лише в мене лежить?
This site can’t be reached
online.forward-bank.com
refused to connect.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:04
мобільний додаток також
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
уже ожил
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:47
Ура, ІБ банку запрацював
усім дякую, але
якщо чесно - було б нормально попереджувати клієнтів наперед про якісь технічні оновлення чи ще щось, як це роблять інші банки, бо середина дня, операційний час в розгарі а тут удар нижче пояса
2) вроді ще не писали, Форвард приєднався до Гугл Пей
Forward Bank запропонував своїм клієнтам сервіс безконтактних платежів Google Pay.
Google Pay – це швидкий та зручний спосіб оплачувати покупки будь-де і будь-коли лише одним дотиком гаджету, який має NFC технологію. Отже, для здійснення безконтактних платежів потрібно зробити всього три кроки: завантажити додаток Google Pay на смартфон; додати картку Mastercard від Forward Bank у встановлений додаток та, при необхідності оплатити товар або послугу, піднести розблокований гаджет до платіжного терміналу.
«З жовтня поточного року цим сервісом можуть користуватися українці, які оформили у банку картки платіжної системи Mastercard, а вже з листопаду 2019 року Google Pay буде доступний і для власників карт VISA Int.», - розповів Голова Правління Forward Bank Андрій Кисельов.
NFC (Near Field Communication) — технологія обміну даними на відстані до 3-4 см. Її забезпечують чіпи, вбудовані в пластикові картки, мобільні телефони, годинники, браслети, перстні, термінали чи інші пристрої. Технологія не потребує Інтернету чи Wi-Fi.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так давно уже новость была про GP
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:11
anis
ОК, я гортав пару сторінок тут, не знайшов,
а сьогодні вперше побачив цю новину в ІБ, вирішив поділитись
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