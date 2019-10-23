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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:24
anis написав:
А никто не подскажет суммы в блоке как-то отображаются в банке или только после проволок будут в операциях?
Для чого? У виписці можна побачити,теховерів не зустрічав)
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tarasum
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