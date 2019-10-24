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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:24
anis написав:
А никто не подскажет суммы в блоке как-то отображаются в банке или только после проволок будут в операциях?
Для чого? У виписці можна побачити,теховерів не зустрічав)
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tarasum
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:18
tarasum написав: anis написав:
А никто не подскажет суммы в блоке как-то отображаются в банке или только после проволок будут в операциях?
Для чого? У виписці можна побачити,теховерів не зустрічав)
Для контроля, а то траты идут, а выписка не меняется)))
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anis
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:20
tarasum написав: anis написав:
vollena71 написав:[quote="4777306:anis"]Подскажите пожалуйста push уведомления приходят стабильно и что для их активации необходимо?
Активации push в приложении достаточно, или ещё на карте необходимо активировать смс
поддерживаю вопрос. При просто активации push в приложении, установленном на не финансовом телефоне, push не приходят
Даже на финансовом не приходят.
Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?[/quote]Телефон ксяоми, все включено и в автозагрузке, но пушей нет ни по одной операции.
Другие банки с бушами отлично работают, пуш прилетает через пару секунд, а тут вообще нет.
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anis
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