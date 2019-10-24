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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3528352935303531>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:24

  anis написав:А никто не подскажет суммы в блоке как-то отображаются в банке или только после проволок будут в операциях?

Для чого? У виписці можна побачити,теховерів не зустрічав)
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

tarasum написав:
  anis написав:А никто не подскажет суммы в блоке как-то отображаются в банке или только после проволок будут в операциях?

Для чого? У виписці можна побачити,теховерів не зустрічав)
Для контроля, а то траты идут, а выписка не меняется)))
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

tarasum написав:
  anis написав:
vollena71 написав:[quote="4777306:anis"]Подскажите пожалуйста push уведомления приходят стабильно и что для их активации необходимо?
Активации push в приложении достаточно, или ещё на карте необходимо активировать смс

поддерживаю вопрос. При просто активации push в приложении, установленном на не финансовом телефоне, push не приходят
Даже на финансовом не приходят.

Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?[/quote]Телефон ксяоми, все включено и в автозагрузке, но пушей нет ни по одной операции.
Другие банки с бушами отлично работают, пуш прилетает через пару секунд, а тут вообще нет.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:32

список операций

В этом банке нет списка операций по КК ВООБЩЕ!!!!
только по формированию выписки можно видеть транзакции, это такой прикол)))) или я что-то не понял!
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:20

Привіт від банки...з 21 листопада року 2019
https://www.forward-bank.com/press-cent ... yfy_PK.pdf
Карта Кості...як виняток. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:33

якого ще кості
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:36

  greenozon написав:якого ще кості

Кості Колишнього зама. Який себе в карті увіковічив. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:38

це не так, якісь дивацькі здогадки нічим не обгрунтовані
це Королева Компанії

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:41

  greenozon написав:це не так, якісь дивацькі здогадки нічим не обгрунтовані
це Королева Компанії

:mrgreen:

Не видумуйте. Це Костянтин Кошеленко.
Він картку воздвиг собі нерукотворну. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:45

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Не вірю
туфта із стелі

це Королева!
:lol:
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greenozon
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