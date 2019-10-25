Для чого? У виписці можна побачити,теховерів не зустрічав)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:24
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приходять пущі,треба надати доступ до пушів) телефон ксиоми?[/quote]Телефон ксяоми, все включено и в автозагрузке, но пушей нет ни по одной операции.
Другие банки с бушами отлично работают, пуш прилетает через пару секунд, а тут вообще нет.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:32
список операций
В этом банке нет списка операций по КК ВООБЩЕ!!!!
только по формированию выписки можно видеть транзакции, это такой прикол)))) или я что-то не понял!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:20
Привіт від банки...з 21 листопада року 2019
Карта Кості...як виняток.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:33
якого ще кості
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:36
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:38
це не так, якісь дивацькі здогадки нічим не обгрунтовані
це Королева Компанії
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:41
Не видумуйте. Це Костянтин Кошеленко.
Він картку воздвиг собі нерукотворну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:45
Квесторе_поверніться
Не вірю
туфта із стелі
це Королева!
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