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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:49
greenozon написав:
це Королева!
Фото в студію.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:32
Що за неподобство? Зроблять депозитку непривабливою?
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Кочевник
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:08
Кочевник написав:
Що за неподобство? Зроблять депозитку непривабливою?
Чому? Нічого не зміниться в тарифах.
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tarasum
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:10
tarasum п2п 0,5%+5 грн.
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Кочевник
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:00
Кочевник написав:tarasum
п2п 0,5%+5 грн.
Пункт 1.1.1 ,а не 1.4,все безкоштовно з депозити)
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tarasum
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