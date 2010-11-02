ХЗ. Телеграм-бот сразу после снятия показывает остаток без блокировки. У Дебетки показывал уменьшение остатка на сумму блокировки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2019 13:09
ХЗ. Телеграм-бот сразу после снятия показывает остаток без блокировки. У Дебетки показывал уменьшение остатка на сумму блокировки.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 28 жов, 2019 13:15
Бот? А чем-то попроще типа СМС не пользуетесь? Или в мобильном приложении что?
Додано: Пон 28 жов, 2019 14:46
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 28 жов, 2019 20:24
Телеграм-бот
Следую советам бывалых.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 30 жов, 2019 07:49
Прийшло на пошту, інформаційний дайджест від банку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:01
Карта КОКО КОсті КОлишнього це зрозуміло.
А КіКо резервів розформували не доложили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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