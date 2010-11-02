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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3529353035313532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:09

  Viz написав:Хто дебетку ко ко користує - там також блокує щоразу 15 грв за кожне зняття готівки у банкоматі?
ХЗ. Телеграм-бот сразу после снятия показывает остаток без блокировки. У Дебетки показывал уменьшение остатка на сумму блокировки.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:15

  octopus написав:
  Viz написав:Хто дебетку ко ко користує - там також блокує щоразу 15 грв за кожне зняття готівки у банкоматі?
ХЗ. Телеграм-бот сразу после снятия показывает остаток без блокировки. У Дебетки показывал уменьшение остатка на сумму блокировки.

Бот? А чем-то попроще типа СМС не пользуетесь? Или в мобильном приложении что?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 14:46

  Doda написав:Не пускає в ІБ


ІБ ожив
не пройшло і .. півдня оперчасу банку :D
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 20:24

Телеграм-бот

  Vorlon написав:Бот? А чем-то попроще типа СМС не пользуетесь? Или в мобильном приложении что?
Следую советам бывалых.
Реальный остаток правильно рисует Телеграм.
Хотелось бы, чтобы ИБ тоже рисовал реальный остаток, а не мифический.
Странно выглядит, когда эти остатки не совпадают.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 07:49

Прийшло на пошту, інформаційний дайджест від банку

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:01

  greenozon написав:Прийшло на пошту, інформаційний дайджест від банку

http://prntscr.com/ppynfq

Карта КОКО КОсті КОлишнього це зрозуміло.
А КіКо резервів розформували не доложили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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