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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3530353135323533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:54

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Увіковічнив себе в карті КОКО.


хватить брехати
правильна розшифровка вже була і нема чого тут переіначуавти

Єдино правильно КОКО - КОстя КОшеленко. На жаль КОлишній Зам. Крапка. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:27

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Увіковічнив себе в карті КОКО.


хватить брехати
правильна розшифровка вже була і нема чого тут переіначуавти

Єдино правильно КОКО - КОстя КОшеленко. На жаль КОлишній Зам. Крапка. :)

А що поганого зробив цей Костя?
rollo
 
Повідомлень: 67
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:30

имел неосторожность назвать себя на форуме
как и постернак
кстати
v57
 
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