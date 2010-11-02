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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3531353235333534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 421
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 07:24

_PORT_UA

нема да вроді і не було,
так що пишіть в чат чи звоніть в холодну лінію :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:40

  _PORT_UA написав:Есть ли на форуме представитель банка?

Support BForward
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:30

  _PORT_UA написав:Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.


Аналогічна ситуація. Причому вчора на гарячці говорили про те, що списання - по-перше, не буде, а по-друге - що воно повинно відбуватися у розрахункову дату, а не в кінці календарного місяця. Непорядок.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:04

  _PORT_UA написав:Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.


Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:19

  V2 написав:
  _PORT_UA написав:Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.


Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?


Що ж тут незрозумілого? Дебетка Кококард.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:32

  V2 написав:
  _PORT_UA написав:Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.


Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?


прошу пардона, помилився;
представник Форварду тут є і оперативно допомагає із кейсами.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:16

  greenozon написав:
  V2 написав:
  _PORT_UA написав:Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.


Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?


прошу пардона, помилився;
представник Форварду тут є і оперативно допомагає із кейсами.


Хм, чим помилились? Форумним акаунтом?:)

По суті сабжу: додзвонитись на гарячку вже не є можливим, на відміну від учора. Іде чисто голосове меню без можливості переключитись на оператора.
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