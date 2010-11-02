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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 07:24
_PORT_UA
нема да вроді і не було,
так що пишіть в чат чи звоніть в холодну лінію
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greenozon
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Додано: Чет 31 жов, 2019 08:40
Support BForward
_PORT_UA написав:
Есть ли на форуме представитель банка?
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:30
_PORT_UA написав:
Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.
Аналогічна ситуація. Причому вчора на гарячці говорили про те, що списання - по-перше, не буде, а по-друге - що воно повинно відбуватися у розрахункову дату, а не в кінці календарного місяця. Непорядок.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:04
_PORT_UA написав:
Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.
Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:19
V2 написав: _PORT_UA написав:
Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.
Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?
Що ж тут незрозумілого? Дебетка Кококард.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:32
V2 написав: _PORT_UA написав:
Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.
Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?
прошу пардона, помилився;
представник Форварду тут є і оперативно допомагає із кейсами.
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greenozon
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:16
greenozon написав: V2 написав: _PORT_UA написав:
Есть ли на форуме представитель банка? Что за ерунда? Смотрю остаток и оказывается у меня списали 15грн.Хотя я выполнил одно из условий для НЕ списания комиссии.
Представник є і досить фаховий!
По якій картці списали комісію?
прошу пардона, помилився;
представник Форварду тут є і оперативно допомагає із кейсами.
Хм, чим помилились? Форумним акаунтом?:)
По суті сабжу: додзвонитись на гарячку вже не є можливим, на відміну від учора. Іде чисто голосове меню без можливості переключитись на оператора.
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Чет 31 жов, 2019 09:31
Amid
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