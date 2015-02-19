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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 421
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пора бы уже на Депозитку % налить?
isen
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.12.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:42

  isen написав:Пора бы уже на Депозитку % налить?

Да, тянут время что то.
Порт
 
Повідомлень: 734
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

У виписці з`явилося.
Кочевник
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 16.02.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:16

Уже прийшли проценти по Депозитці.
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jay2004
 
Повідомлень: 1801
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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