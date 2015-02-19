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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 16:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пора бы уже на Депозитку % налить?
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:42
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
У виписці з`явилося.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:16
Уже прийшли проценти по Депозитці.
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