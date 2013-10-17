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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 16:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пора бы уже на Депозитку % налить?
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:42
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
У виписці з`явилося.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:16
Уже прийшли проценти по Депозитці.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 20:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%
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Додано: Чет 31 жов, 2019 20:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отже картка відпочине місяць
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 31 жов, 2019 20:56
А какая максимальная сумма кешбека по этой карте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:00
Вкладчик1234
3.8. Максимальна сума нарахованої Винагороди CashBack, яку може отримати Клієнт за 1
(один) календарний місяць в рамках всіх діючих у Банку програм та акцій
встановлюється:
- на рівні 300,00 (триста) гривень на місяць з урахуванням сум податків та
зборів, що підлягають сплаті для продукту КОКО КАРД (дебетова
картка);
- на рівні 1000,00 (одна тисяча) гривень на місяць з урахуванням сум
податків та зборів, що підлягають сплаті для продукту КОКО КАРД
(кредитна картка);
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
А кешбек когда должны начислить?
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
8-го
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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