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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3533353435353536>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 421
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пора бы уже на Депозитку % налить?
isen
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.12.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:42

  isen написав:Пора бы уже на Депозитку % налить?

Да, тянут время что то.
Порт
 
Повідомлень: 734
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

У виписці з`явилося.
Кочевник
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 16.02.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:16

Уже прийшли проценти по Депозитці.
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jay2004
 
Повідомлень: 1801
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлень: 215
З нами з: 09.09.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Отже картка відпочине місяць ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8333
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Подякував: 448 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:56

  югин написав:на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%

А какая максимальная сумма кешбека по этой карте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 9622
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Подякували: 2564 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:00

Вкладчик1234
3.8. Максимальна сума нарахованої Винагороди CashBack, яку може отримати Клієнт за 1
(один) календарний місяць в рамках всіх діючих у Банку програм та акцій
встановлюється:
- на рівні 300,00 (триста) гривень на місяць з урахуванням сум податків та
зборів, що підлягають сплаті для продукту КОКО КАРД (дебетова
картка);
- на рівні 1000,00 (одна тисяча) гривень на місяць з урахуванням сум
податків та зборів, що підлягають сплаті для продукту КОКО КАРД
(кредитна картка);
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

А кешбек когда должны начислить?
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

8-го
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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З нами з: 15.04.09
Подякував: 448 раз.
Подякували: 504 раз.
 
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