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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3533353435353536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 421
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36

  chipmunk написав:Отже картка відпочине місяць ;)

Чому? Заправимося там, де нема Глуско. Можна і в кино.
rollo
 
Повідомлень: 82
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36

товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?
Востаннє редагувалось balance в Чет 31 жов, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
balance
 
Повідомлень: 95
З нами з: 24.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:39

  югин написав:на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%

А по дебетной КоКо не спрашивали?
rollo
 
Повідомлень: 82
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:41

  balance написав:товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?

Сторонній п2п безкоштовний, перевіряв на моно. Ліміти стандартні 14999.
rollo
 
Повідомлень: 82
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3533353435353536
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