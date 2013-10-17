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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36
chipmunk написав:
Отже картка відпочине місяць
Чому? Заправимося там, де нема Глуско. Можна і в кино.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36
товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?
Востаннє редагувалось balance
в Чет 31 жов, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:39
югин написав:
на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%
А по дебетной КоКо не спрашивали?
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:41
balance написав:
товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?
Сторонній п2п безкоштовний, перевіряв на моно. Ліміти стандартні 14999.
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