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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3534353535363537>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 421
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36

  chipmunk написав:Отже картка відпочине місяць ;)

Чому? Заправимося там, де нема Глуско. Можна і в кино.
rollo
 
Повідомлень: 87
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36

товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?
Востаннє редагувалось balance в Чет 31 жов, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
balance
 
Повідомлень: 95
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:39

  югин написав:на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%

А по дебетной КоКо не спрашивали?
rollo
 
Повідомлень: 87
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:41

  balance написав:товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?

Сторонній п2п безкоштовний, перевіряв на моно. Ліміти стандартні 14999.
rollo
 
Повідомлень: 87
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chipmunk написав:Отже картка відпочине місяць

Аналогично. Причем на 100%.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
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Повідомлень: 131
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:52

Хороші новини -

Forward Bank долучився до системи BankID НБУ.
Отже, з 25 жовтня всі клієнти Forward Bank, що пройшли ідентифікацію в банку та зареєструвались в Інтернет-банку, матимуть можливість користуватися спрощеною системою ідентифікації на порталах державних установ України, використовуючи логін та пароль Forward online.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 6371
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:31

  greenozon написав:Хороші новини -

Forward Bank долучився до системи BankID НБУ.
Отже, з 25 жовтня всі клієнти Forward Bank, що пройшли ідентифікацію в банку та зареєструвались в Інтернет-банку, матимуть можливість користуватися спрощеною системою ідентифікації на порталах державних установ України, використовуючи логін та пароль Forward online.

А у них база клиентофф правильная: ИНН и паспорта правильно заведены? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:А по дебетной КоКо не спрашивали?

кино/театр 20%, авто/азс 3%, детские товары 3%
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:44

  Wolfenstein написав:
  rollo написав:А по дебетной КоКо не спрашивали?

кино/театр 20%, авто/азс 3%, детские товары 3%

Также и по кредиткам, если лимита нету.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Все просять активувати дебетку, бо не активував коли порівняв з депозиткою ;) Остання смс - нагадуємо, у вас кредліміт 0, активуйте карту щоб скористатись перевагами ;))

А офіційне повідомлення про кльовану вигоду на листопад десь є? На сайті не бачу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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