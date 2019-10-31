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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36
chipmunk написав:
Отже картка відпочине місяць
Чому? Заправимося там, де нема Глуско. Можна і в кино.
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rollo
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36
товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?
Востаннє редагувалось balance
в Чет 31 жов, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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balance
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:39
югин написав:
на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%
А по дебетной КоКо не спрашивали?
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rollo
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:41
balance написав:
товариство, хто користується, а сторонній п2п по дебетній КОКО платний?по типу якшо її прикрутити в приваті/моно/тас2у?і які ліміти?
Сторонній п2п безкоштовний, перевіряв на моно. Ліміти стандартні 14999.
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rollo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:22
chipmunk написав:
Отже картка відпочине місяць
Аналогично. Причем на 100%.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
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kosul
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:52
Хороші новини -
Forward Bank долучився до системи BankID НБУ.
Отже, з 25 жовтня всі клієнти Forward Bank, що пройшли ідентифікацію в банку та зареєструвались в Інтернет-банку, матимуть можливість користуватися спрощеною системою ідентифікації на порталах державних установ України, використовуючи логін та пароль Forward online.
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:31
greenozon написав:
Хороші новини -
Forward Bank долучився до системи BankID НБУ.
Отже, з 25 жовтня всі клієнти Forward Bank, що пройшли ідентифікацію в банку та зареєструвались в Інтернет-банку, матимуть можливість користуватися спрощеною системою ідентифікації на порталах державних установ України, використовуючи логін та пароль Forward online.
А у них база клиентофф правильная: ИНН и паспорта правильно заведены?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:34
rollo написав:
А по дебетной КоКо не спрашивали?
кино/театр 20%, авто/азс 3%, детские товары 3%
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Wolfenstein
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:44
Wolfenstein написав: rollo написав:
А по дебетной КоКо не спрашивали?
кино/театр 20%, авто/азс 3%, детские товары 3%
Также и по кредиткам, если лимита нету.
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rollo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:50
Все просять активувати дебетку, бо не активував коли порівняв з депозиткою
Остання смс - нагадуємо, у вас кредліміт 0, активуйте карту щоб скористатись перевагами
)
А офіційне повідомлення про кльовану вигоду на листопад десь є? На сайті не бачу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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