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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:06
chipmunk написав:
Все просять активувати дебетку, бо не активував коли порівняв з депозиткою
Остання смс - нагадуємо, у вас кредліміт 0, активуйте карту щоб скористатись перевагами
)
А офіційне повідомлення про кльовану вигоду на листопад десь є? На сайті не бачу
Кльована вигода по КоКо всьо. На листопад кешбек по кіно 20%, азс 5-3% та дитячим товарам 7-3%.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:08
югин написав:
на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%
Передбачувано. Таки не варто за нею йти.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:28
rollo написав: Wolfenstein написав: rollo написав:
А по дебетной КоКо не спрашивали?
кино/театр 20%, авто/азс 3%, детские товары 3%
Также и по кредиткам, если лимита нету.
а хто знає - якщо за свої, кешбек не нараховується? Або коли він за жовтень повинен нарахуватись? Платив кредиткою з 0 лімітом...
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Basilio2020
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:34
Сьогодні слав СЕП із картки назовні, зазвичай заходило раніше до 1 год часу, сьогодні 3.5 год
причому іконка в історії так і висить - годинник
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:54
Basilio2020 написав:
а хто знає - якщо за свої, кешбек не нараховується? Або коли він за жовтень повинен нарахуватись? Платив кредиткою з 0 лімітом...
Кешбек за свої нарахують, але менший ніж за кредитні. За жовтень має бути 8 листопада. Так відповили на горячці.
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rollo
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