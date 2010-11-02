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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3534353535363537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 421
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:06

  chipmunk написав:Все просять активувати дебетку, бо не активував коли порівняв з депозиткою ;) Остання смс - нагадуємо, у вас кредліміт 0, активуйте карту щоб скористатись перевагами ;))

А офіційне повідомлення про кльовану вигоду на листопад десь є? На сайті не бачу

Кльована вигода по КоКо всьо. На листопад кешбек по кіно 20%, азс 5-3% та дитячим товарам 7-3%.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:08

  югин написав:на горячке сообщили категории по КОКО КАРД (кредитна
картка) на ноябрь: кино/театр 20%, авто/азс 5%, детские товары 7%


Передбачувано. Таки не варто за нею йти.
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:28

  rollo написав:
  Wolfenstein написав:
  rollo написав:А по дебетной КоКо не спрашивали?

кино/театр 20%, авто/азс 3%, детские товары 3%

Также и по кредиткам, если лимита нету.


а хто знає - якщо за свої, кешбек не нараховується? Або коли він за жовтень повинен нарахуватись? Платив кредиткою з 0 лімітом...
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:34

Сьогодні слав СЕП із картки назовні, зазвичай заходило раніше до 1 год часу, сьогодні 3.5 год
причому іконка в історії так і висить - годинник
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:54

  Basilio2020 написав:а хто знає - якщо за свої, кешбек не нараховується? Або коли він за жовтень повинен нарахуватись? Платив кредиткою з 0 лімітом...

Кешбек за свої нарахують, але менший ніж за кредитні. За жовтень має бути 8 листопада. Так відповили на горячці.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите по Коко кредит в выписке есть колонка кешбек, на всех транзакциях стоят 0 там, у всех так?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:на всех транзакциях стоят 0 там, у всех так?

еге ж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сделал дебетную КоКо сегодня, в отделении на Саксаганского, могу только хорошее о сотрудниках сказать, очень быстро оформили все, кассир тоже очень помогла, целый час обновляла страницу пока система счет к карте подтянула и позвала меня)
Также приятно наконец-то видеть банкоматы, принимающие наличные пачками, 8 лет назад в США меня такой банкомат просто спас.

Единственное разочарование - КоКо оказалась черной, а не желтой, как на рекламе
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:09

  NDV написав:Сделал дебетную КоКо сегодня, в отделении на Саксаганского, могу только хорошее о сотрудниках сказать, очень быстро оформили все, кассир тоже очень помогла, целый час обновляла страницу пока система счет к карте подтянула и позвала меня)
Также приятно наконец-то видеть банкоматы, принимающие наличные пачками, 8 лет назад в США меня такой банкомат просто спас.

Единственное разочарование - КоКо оказалась черной, а не желтой, как на рекламе

Желтая - это кредитная КоКо. На рекламе дебетка черная. А сотрудники тут, согласен, очень даже ничего, помогают и приветливые.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пожалуйста, а по Коко кредитной первый бонус в 100грн платится с начислением кешбека или отдельно?
anis
 
Повідомлень: 1954
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