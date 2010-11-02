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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3535353635373538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 421
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 421
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:34

  anis написав:Подскажите пожалуйста, а по Коко кредитной первый бонус в 100грн платится с начислением кешбека или отдельно?

Акція "кльована вигода", за якою була передбачена виплата такого бонусу, закінчилась 31.10.
042013
 
Повідомлень: 23
З нами з: 22.07.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 3535353635373538
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