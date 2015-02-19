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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 08:34
anis написав:
Подскажите пожалуйста, а по Коко кредитной первый бонус в 100грн платится с начислением кешбека или отдельно?
Акція "кльована вигода", за якою була передбачена виплата такого бонусу, закінчилась 31.10.
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042013
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Додано: Суб 02 лис, 2019 10:09
042013 написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, а по Коко кредитной первый бонус в 100грн платится с начислением кешбека или отдельно?
Акція "кльована вигода", за якою була передбачена виплата такого бонусу, закінчилась 31.10.
На ноябрь так же есть!
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anis
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Додано: Суб 02 лис, 2019 10:52
anis написав:
На ноябрь так же есть!
Добре. Був уведений в оману рекламним банером про цю вигоду на вересень-жовтень.
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042013
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:31
Доречі,як Фарсік наливає по Коко щедро чи так як ТАСя?
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t-step
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:34
t-step написав:
Доречі,як Фарсік наливає по Коко щедро чи так як ТАСя?
Просив 20тис, їх і дали. Тася взагалі не хоче
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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