Акція "кльована вигода", за якою була передбачена виплата такого бонусу, закінчилась 31.10.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 08:34
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:52
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доречі,як Фарсік наливає по Коко щедро чи так як ТАСя?
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Просив 20тис, їх і дали. Тася взагалі не хоче
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:54
t-step в один день відкривала (пані) куку й пудру, просила по 10К, куку дала 10, пудра - 3. При наявності давнього ліміта у бегемота 10К. Моня на наступний день теж 10К дала.
Зарабатывайте
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