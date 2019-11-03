Акція "кльована вигода", за якою була передбачена виплата такого бонусу, закінчилась 31.10.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 08:34
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:52
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доречі,як Фарсік наливає по Коко щедро чи так як ТАСя?
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Просив 20тис, їх і дали. Тася взагалі не хоче
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:54
t-step в один день відкривала (пані) куку й пудру, просила по 10К, куку дала 10, пудра - 3. При наявності давнього ліміта у бегемота 10К. Моня на наступний день теж 10К дала.
Зарабатывайте
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня все банки наливают по полфонда, тас же стабильно по 3кгрн, на Б5 и Вику, за более чем год общения с ними так и не поднял, хоть объем каждый месяц на порядок больше их лимитов по их картам)))
Додано: Нед 03 лис, 2019 14:12
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чи була в когось така проблема з поповненням картки?
Намагаюсь поповнити дебетну картку з картки іншого банку.
1. З введенням номеру вручну: ввожу суму, натискаю кнопку (Переказати в інтернет-банку, Продовжити в мобільному)
2. Зі збереженної картки іншого банку: обираю картку іншого банку, ввожу суму, натискаю кнопку
В обох випадках з'являється повідомлення про помилку з приблизним текстом "Користувач немає рахунків". І дійно на вкладці "Рахунки" чисто і в мобільному застосунку і в інтрнет-банку. Якщо перейти на сторінку моєї картки і її свойствах рахунок є.
Ще чомусь збоїть відключення СМС-сповіщень: теж показую помилку при спробі відключити, хоча здається все ж відключило.
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