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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3536353735383539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 422
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
88
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 422
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29

Пока сообщение проходило модерацию все проблемы решились: сейчас и СМС-сервис отключатеся/включается, и тарифы видны, и форма пополнения показывается как надо.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:34

  rollo написав:
  t-step написав:Доречі,як Фарсік наливає по Коко щедро чи так як ТАСя?

Буває і не дає. Як і ТАСя.

саме так
Basilio2020
 
Повідомлень: 165
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