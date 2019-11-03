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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29
Пока сообщение проходило модерацию все проблемы решились: сейчас и СМС-сервис отключатеся/включается, и тарифы видны, и форма пополнения показывается как надо.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:34
rollo написав: t-step написав:
Доречі,як Фарсік наливає по Коко щедро чи так як ТАСя?
Буває і не дає. Як і ТАСя.
саме так
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