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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29
Пока сообщение проходило модерацию все проблемы решились: сейчас и СМС-сервис отключатеся/включается, и тарифы видны, и форма пополнения показывается как надо.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:34
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:53
Для push уведомлений в разделе Управление SMS-сервисом галочка должна стоять?
или достаточно в Настройках- Параметры - Разрешить получение сервисных сообщений в приложении Forward online ?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 04 лис, 2019 22:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Должна быть активна смс уведомление на карте и включены push
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