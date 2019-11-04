RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3536353735383539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 423
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
57
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29

Пока сообщение проходило модерацию все проблемы решились: сейчас и СМС-сервис отключатеся/включается, и тарифы видны, и форма пополнения показывается как надо.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:34

  rollo написав:
  t-step написав:Доречі,як Фарсік наливає по Коко щедро чи так як ТАСя?

Буває і не дає. Як і ТАСя.

саме так
Basilio2020
 
Повідомлень: 165
З нами з: 15.02.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:53

Для push уведомлений в разделе Управление SMS-сервисом галочка должна стоять?

или достаточно в Настройках- Параметры - Разрешить получение сервисных сообщений в приложении Forward online ?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Должна быть активна смс уведомление на карте и включены push
anis
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:24

  anis написав:Должна быть активна смс уведомление на карте и включены push

А смс уведомления в этом случае разве не будут платными?
rollo
 
Повідомлень: 95
З нами з: 20.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo написав:
  anis написав:Должна быть активна смс уведомление на карте и включены push

А смс уведомления в этом случае разве не будут платными?
При активном push нет, они и приходить не будут.
anis
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3536353735383539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1396, 1397, 1398
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13973 1940861
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 00:20
Фантом
Альфа-Банк 1 ... 7830, 7831, 7832
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78315 9240468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 18:14
uaprofi
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 198, 199, 200
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1993 623565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 16:44
alex2013a90

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.