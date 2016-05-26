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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29
Пока сообщение проходило модерацию все проблемы решились: сейчас и СМС-сервис отключатеся/включается, и тарифы видны, и форма пополнения показывается как надо.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:34
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:53
Для push уведомлений в разделе Управление SMS-сервисом галочка должна стоять?
или достаточно в Настройках- Параметры - Разрешить получение сервисных сообщений в приложении Forward online ?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 04 лис, 2019 22:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Должна быть активна смс уведомление на карте и включены push
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:24
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:13
Цкунц в черговий раз охренів
Відучора по Виручалці (тій, що з грейсом 60 днів) після РД з"явилися обмеження: 50% від кредліміту на безготівкові операції, 25% - на зняття кешу. Тобто тепер розрахуватися на 100% безготівково кредитним лімітом не вийде. Щось подібне практикували лайнобанки в процесі їх "загинання". Або ж добровільно-примусово переганяють на КоКо карту...
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Где это видно?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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