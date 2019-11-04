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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3537353835393540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 423
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
57
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19

  BBC написав:50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?


Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...
Nighthawk
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 17.07.09
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  #<1 ... 3537353835393540
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