|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19
BBC написав:
50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?
Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...
-
Nighthawk
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 17.07.09
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, Aps
, Flamingo
, Kalgan
, lel
, ramaz
, Savage Mind
, vollena71
, wig
, логан1919
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|78334
|9242035
|
|
|13977
|1942044
|
|
|6312
|1437977
|
|