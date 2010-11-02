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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19
BBC написав:
50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?
Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...
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Nighthawk
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:12
Nighthawk написав: BBC написав:
50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?
Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...
Не знаю, сегодня расплатился 3*5К Выручалка МАХ через GPay без проблем.
Возможно информация подтвердится среди тех, кто СЭП делает обьемы и снятия.
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STIGA
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Вів 05 лис, 2019 23:14
gun
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