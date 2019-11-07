Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19
BBC написав:
50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?
Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...
Nighthawk
Повідомлень: 1120
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:12
Nighthawk написав: BBC написав:
50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?
Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...
Не знаю, сегодня расплатился 3*5К Выручалка МАХ через GPay без проблем.
Возможно информация подтвердится среди тех, кто СЭП делает обьемы и снятия.
STIGA
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:08
Чи впливає на насипання кредліму паперова довідка про офіційну зхарплату?
Кочевник
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:47
ого понеслось
и здесь 0.5 к депозиту с чужой карты
v57
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:54
v57 написав:
ого понеслось
и здесь 0.5 к депозиту с чужой карты
где Вы это увидели?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:00
в моб андроид
пикнуло
v57
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:05
v57 написав:
в моб андроид
пикнуло
Что-то не видать
anikola13
Повідомлень: 690
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Подякував: 73 раз.
Подякували: 38 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:06
в ІБ на компі теж є анонс
https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... ne_IB1.jpg
і текстовочка нижче малюнку
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Деталі: 0443930410
access_time 07.11.2019 15:45:34
greenozon
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Подякував: 197 раз.
Подякували: 376 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:19
greenozon написав:
в ІБ на компі теж є анонс
https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... ne_IB1.jpg
і текстовочка нижче малюнку
Бажаєте отримати + 0,5% до депозиту?
Розміщуйте депозити з карт інших банків в Інтернет-банку Forward оnlinе та отримайте підвищену ставку!
Деталі: 0443930410
access_time 07.11.2019 15:45:34
Ну і який максимум вимальовується?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
Так-с, це 18.75 виходить?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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