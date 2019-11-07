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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3538353935403541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 423
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
57
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19

  BBC написав:50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?


Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:12

  Nighthawk написав:
  BBC написав:50%+25%=75%, а остальная часть лимита 25%?


Як я розумію, на рітейл 100%. А на безнал - 50%, на кеш - 25% від ліміту...І, можливо, це якийсь "антисвин" - не всім таке чіпляють. Хз...


Не знаю, сегодня расплатился 3*5К Выручалка МАХ через GPay без проблем.
Возможно информация подтвердится среди тех, кто СЭП делает обьемы и снятия.
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чи впливає на насипання кредліму паперова довідка про офіційну зхарплату?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:47

0.5%

ого понеслось
и здесь 0.5 к депозиту с чужой карты :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:54

  v57 написав:ого понеслось
и здесь 0.5 к депозиту с чужой карты :)

где Вы это увидели?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:00

в моб андроид
пикнуло
v57
 
Повідомлень: 2346
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:05

  v57 написав:в моб андроид
пикнуло

Что-то не видать
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:06

в ІБ на компі теж є анонс

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і текстовочка нижче малюнку

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access_time 07.11.2019 15:45:34
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:19

  greenozon написав:в ІБ на компі теж є анонс

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... ne_IB1.jpg


і текстовочка нижче малюнку

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Деталі: 0443930410
access_time 07.11.2019 15:45:34

Ну і який максимум вимальовується?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так-с, це 18.75 виходить?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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