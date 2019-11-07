Але від 180000?
Так це без фінмону жодний банк не випустить по П2П.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:27
Але від 180000?
Так це без фінмону жодний банк не випустить по П2П.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:34
Мало, А-банк, ЗемКап (100 тыс. грн) впереди, и Универсал после лохотрона на сайте от 18,75 (от 10 тыс. грн) дает, все с пополнением.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:21
Депозит "Альтернативний" 17.75 плюс один прОцент від Мінфіну. Від 20 000 грн.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:28
тут большинство уже вкладывалось
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41
Я новенький
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