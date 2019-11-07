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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3538353935403541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 423
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
57
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:27

  chipmunk написав:Так-с, це 18.75 виходить?

Але від 180000? :)
Так це без фінмону жодний банк не випустить по П2П.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:34

Мало, А-банк, ЗемКап (100 тыс. грн) впереди, и Универсал после лохотрона на сайте от 18,75 (от 10 тыс. грн) дает, все с пополнением.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:21

  chipmunk написав:Так-с, це 18.75 виходить?

Депозит "Альтернативний" 17.75 плюс один прОцент від Мінфіну. Від 20 000 грн.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/386-a ... h&term=183
rollo
 
Повідомлень: 105
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:28

  rollo написав:
  chipmunk написав:Так-с, це 18.75 виходить?

Депозит "Альтернативний" 17.75 плюс один прОцент від Мінфіну. Від 20 000 грн.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/386-a ... h&term=183

Зображення
тут большинство уже вкладывалось :(
novichok
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Повідомлень: 1943
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41

  novichok написав:
  rollo написав:
  chipmunk написав:Так-с, це 18.75 виходить?

Депозит "Альтернативний" 17.75 плюс один прОцент від Мінфіну. Від 20 000 грн.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/386-a ... h&term=183

Зображення
тут большинство уже вкладывалось :(

Я новенький :roll:
rollo
 
Повідомлень: 105
З нами з: 20.10.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:23

  rollo написав:
  novichok написав:тут большинство уже вкладывалось :(

Я новенький :roll:


Видно по профілю :wink: . Для жадібних ДепоМенів ціна входу 10к (Універсал, повноцінний стовб) і 180000 грн (Форвард, просто вкладення для НОВАЧКІВ), і навіть ці умови грають проти Форварда. Я знав, що банка мусить щось запропонувати - але ці +0,5% виглядають кволо і непереконливо :(
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:0,5% виглядають кволо і непереконливо

Братки і Комса2 краще.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30122
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:20

Подскажите, как посчитать эффективную процентную ставку по депозиту? Что-то я совсем не могу собраться в кучу. :)
anikola13
 
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