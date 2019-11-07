Але від 180000?
Так це без фінмону жодний банк не випустить по П2П.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:27
Але від 180000?
Так це без фінмону жодний банк не випустить по П2П.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:34
Мало, А-банк, ЗемКап (100 тыс. грн) впереди, и Универсал после лохотрона на сайте от 18,75 (от 10 тыс. грн) дает, все с пополнением.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:21
Депозит "Альтернативний" 17.75 плюс один прОцент від Мінфіну. Від 20 000 грн.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:28
тут большинство уже вкладывалось
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41
Я новенький
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:23
Видно по профілю . Для жадібних ДепоМенів ціна входу 10к (Універсал, повноцінний стовб) і 180000 грн (Форвард, просто вкладення для НОВАЧКІВ), і навіть ці умови грають проти Форварда. Я знав, що банка мусить щось запропонувати - але ці +0,5% виглядають кволо і непереконливо
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:20
Подскажите, как посчитать эффективную процентную ставку по депозиту? Что-то я совсем не могу собраться в кучу.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
А як відображається сам факт нарахування кешбеку по транзакції по нових КОКО і коли і як він виплачується-хто знає?
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