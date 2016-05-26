arkavs написав: И подскажите в тарифах есть плата за неактивный счет. Сколько по времени должна быть неактивность для начисления этой комиссии?
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
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