Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:21
только умножить, а не делить
v57
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:33
Подскажите, по КОКО Дебетной условие бесплатного обслуживания "залишок коштів від 1000 грн" - это минимальный остаток в течение месяца или по состоянию на последний день срока?
dr_morgenstern
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:01
dr_morgenstern написав:
Подскажите, по КОКО Дебетной условие бесплатного обслуживания "залишок коштів від 1000 грн" - это минимальный остаток в течение месяца или по состоянию на последний день срока?
КОКО free саме для тебе!
до 01.01.2020 не важно
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:02
dr_morgenstern написав:
Подскажите, по КОКО Дебетной условие бесплатного обслуживания "залишок коштів від 1000 грн" - это минимальный остаток в течение месяца или по состоянию на последний день срока?
Поддерживаю вопрос! И подскажите в тарифах есть плата за неактивный счет. Сколько по времени должна быть неактивность для начисления этой комиссии?
arkavs
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:20
arkavs написав:
И подскажите в тарифах есть плата за неактивный счет. Сколько по времени должна быть неактивность для начисления этой комиссии?
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за
попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:05
t-step написав:А як відображається сам факт нарахування кешбеку по транзакції по нових КОКО і коли і як він виплачується-хто знає?
Смс залетит с начислением
И в выписке появится
Сегодня уже начали залетать
Только что от не сходятся начисления, в понедельник буду заниматься и этим банком)))
anis
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:08
Тільки що прибіг кишмиш по коко кредитній
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:09
chipmunk написав:
Тільки що прибіг кишмиш по коко кредитній
У вас как сходится?
anis
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:10
Если оформить коко кредитную, и коко дебетную на одного человека - то кешбек суммируется (1000+300 грязными) ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
chipmunk Cмс прийшло, а коштів на картці немає. На теплій лінії сказали, що будуть аж в понеділок.
anikola13
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