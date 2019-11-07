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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3540354135423543>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 423
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
57
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:21

только умножить, а не делить :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, по КОКО Дебетной условие бесплатного обслуживания "залишок коштів від 1000 грн" - это минимальный остаток в течение месяца или по состоянию на последний день срока?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:01

  dr_morgenstern написав:Подскажите, по КОКО Дебетной условие бесплатного обслуживания "залишок коштів від 1000 грн" - это минимальный остаток в течение месяца или по состоянию на последний день срока?

КОКО free саме для тебе!
до 01.01.2020 не важно
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:02

  dr_morgenstern написав:Подскажите, по КОКО Дебетной условие бесплатного обслуживания "залишок коштів від 1000 грн" - это минимальный остаток в течение месяца или по состоянию на последний день срока?

Поддерживаю вопрос! И подскажите в тарифах есть плата за неактивный счет. Сколько по времени должна быть неактивность для начисления этой комиссии?
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:20

  arkavs написав: И подскажите в тарифах есть плата за неактивный счет. Сколько по времени должна быть неактивность для начисления этой комиссии?

3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

t-step написав:А як відображається сам факт нарахування кешбеку по транзакції по нових КОКО і коли і як він виплачується-хто знає?
Смс залетит с начислением
И в выписке появится
Сегодня уже начали залетать
Только что от не сходятся начисления, в понедельник буду заниматься и этим банком)))
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тільки що прибіг кишмиш по коко кредитній ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

chipmunk написав:Тільки що прибіг кишмиш по коко кредитній ;)
У вас как сходится?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:10

Если оформить коко кредитную, и коко дебетную на одного человека - то кешбек суммируется (1000+300 грязными) ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11

chipmunk
Cмс прийшло, а коштів на картці немає. На теплій лінії сказали, що будуть аж в понеділок.
anikola13
 
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