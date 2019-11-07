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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3540354135423543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 423
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
57
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:У вас как сходится?

Зараз буду робити підрахуй. Основна картка все ж була і по всім категоріям.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12

  anis написав:
t-step написав:А як відображається сам факт нарахування кешбеку по транзакції по нових КОКО і коли і як він виплачується-хто знає?
Смс залетит с начислением
И в выписке появится
Сегодня уже начали залетать
Только что от не сходятся начисления, в понедельник буду заниматься и этим банком)))

И у меня не сходится.
Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12

  anikola13 написав:chipmunk
Cмс прийшло, а коштів на картці немає. На теплій лінії сказали, що будуть аж в понеділок.

Врут.
Уже есть
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:20

guntherhouse777
Да, уже есть. Говорю же "теплая линия". :mrgreen:
П.С. Но еще не доступны для трат и переводов
anikola13
 
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