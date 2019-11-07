Зараз буду робити підрахуй. Основна картка все ж була і по всім категоріям.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зараз буду робити підрахуй. Основна картка все ж була і по всім категоріям.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12
И у меня не сходится.
Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:20
guntherhouse777
Да, уже есть. Говорю же "теплая линия".
П.С. Но еще не доступны для трат и переводов
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