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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3540354135423543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 423
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
57
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:У вас как сходится?

Зараз буду робити підрахуй. Основна картка все ж була і по всім категоріям.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12

  anis написав:
t-step написав:А як відображається сам факт нарахування кешбеку по транзакції по нових КОКО і коли і як він виплачується-хто знає?
Смс залетит с начислением
И в выписке появится
Сегодня уже начали залетать
Только что от не сходятся начисления, в понедельник буду заниматься и этим банком)))

И у меня не сходится.
Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12

  anikola13 написав:chipmunk
Cмс прийшло, а коштів на картці немає. На теплій лінії сказали, що будуть аж в понеділок.

Врут.
Уже есть
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:20

guntherhouse777
Да, уже есть. Говорю же "теплая линия". :mrgreen:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:46

  chipmunk написав:
  anis написав:У вас как сходится?

Зараз буду робити підрахуй. Основна картка все ж була і по всім категоріям.

У меня сходится вместе с бонусом.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:50

  guntherhouse777 написав:Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает :!:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:51

Кред. лимит на КоКо

Господа, а для этого банка правило выдавать кредитную Ко-Ко карту с нулевым кредитным лимитом?
Аргументация:
1. Не смогли дозвониться по номерам телефонов, которые я им дал как контактные. Хотя абоненты уверяют, что звонков не было.
2. Попользуйтесь картой так, а через месяц попробуйте еще раз оформить кредитный лимит.

Хотя выдачу самой карты - одобрили.

Вообще, есть ли действующий алгоритм налития КЛ? Там 3 раза присесть, или чтобы фазы Луны сошлись? Кредитный рейтинг - строго положительный (если верить УБКИ).

Сами, я так понимаю, добровольно не нальют...

P.S. От всех страховок отказался, возможно и это повлияло...
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:57

  AmberIT написав:Господа, а для этого банка правило выдавать кредитную Ко-Ко карту с нулевым кредитным лимитом?


Хотя выдачу самой карты - одобрили.

Вообще, есть ли действующий алгоритм налития КЛ? Там 3 раза присесть, или чтобы фазы Луны сошлись? Кредитный рейтинг - строго положительный (если верить УБКИ).

Сами, я так понимаю, добровольно не нальют...



Рабочий лайфак: не забирайте карту с нулевым кредитным лимитом. Берите измором! Мне через 3 рабочих дня предложили САМИ 10к лимита (столько и просил). Но так и не забирал (мутные условия). :wink: Удачи!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.

За покупку в 100 грн. Мені в минулому зарахували. Тільки паразити провели по щоту першою найдорожчу операцію за два дні, а не реально першу. :twisted:
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8354
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  #<1 ... 3540354135423543
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