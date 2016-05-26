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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:19
У меня тоже кешбек не сходится, не доплатили 36 грн.На горячку дозвониться не возможно!
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югин
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:28
Ромасик написав: guntherhouse777 написав:
Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает
Первая трата после получения карты была более 100 или более?
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anis
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