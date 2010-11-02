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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:19
У меня тоже кешбек не сходится, не доплатили 36 грн.На горячку дозвониться не возможно!
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югин
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:28
Ромасик написав: guntherhouse777 написав:
Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает
Первая трата после получения карты была более 100 или более?
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anis
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:54
Если пополнять депозит и карту "депозитка", проценты начнут капать завтрашним днем? Или понедельником пройдут по счету, а со вторника проценты?
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anikola13
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:46
anikola13 написав:
Если пополнять депозит и карту "депозитка", проценты начнут капать завтрашним днем? Или понедельником пройдут по счету, а со вторника проценты?
Со вторника
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:17
anis написав: Ромасик написав: guntherhouse777 написав:
Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает
Первая трата после получения карты была более 100 или более?
А что именно первая покупка долждна быть на 100 грн.?
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demichh
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:22
demichh написав: anis написав:
Ромасик написав:[quote="4790014:guntherhouse777"]Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает
Первая трата после получения карты была более 100 или более?
А что именно первая покупка долждна быть на 100 грн.?[/quote]Да
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anis
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:52
demichh,
Первая в месяц.
500 грн.
См.календарь КБ
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guntherhouse777
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:55
guntherhouse777 написав:demichh,
Первая в месяц.
500 грн.
См.календарь КБ
Зачем 500 и 100 достаточно
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anis
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Суб 09 лис, 2019 13:22
kreuz
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