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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3541354235433544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 424
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
58
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня тоже кешбек не сходится, не доплатили 36 грн.На горячку дозвониться не возможно!
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ромасик написав:
  guntherhouse777 написав:Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает :!:
Первая трата после получения карты была более 100 или более?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:54

Если пополнять депозит и карту "депозитка", проценты начнут капать завтрашним днем? Или понедельником пройдут по счету, а со вторника проценты?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:46

  anikola13 написав:Если пополнять депозит и карту "депозитка", проценты начнут капать завтрашним днем? Или понедельником пройдут по счету, а со вторника проценты?

Со вторника
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:17

  anis написав:
Ромасик написав:
  guntherhouse777 написав:Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает :!:
Первая трата после получения карты была более 100 или более?

А что именно первая покупка долждна быть на 100 грн.?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

demichh написав:
  anis написав:
Ромасик написав:[quote="4790014:guntherhouse777"]Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
тоже 100 грн не хватает :!:
Первая трата после получения карты была более 100 или более?

А что именно первая покупка долждна быть на 100 грн.?[/quote]Да
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:52

demichh,
Первая в месяц.
500 грн.
См.календарь КБ
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

guntherhouse777 написав:demichh,
Первая в месяц.
500 грн.
См.календарь КБ
Зачем 500 и 100 достаточно
anis
 
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