хех, теж першою провели по рахунку операцію, яка зроблена наступного дня після насправді першої, і вона менша 100 грн. От скунсяка!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:10
хех, теж першою провели по рахунку операцію, яка зроблена наступного дня після насправді першої, і вона менша 100 грн. От скунсяка!
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