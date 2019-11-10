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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3542354335443545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 424
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
58
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:10

  Ромасик написав:тоже 100 грн не хватает :!:

хех, теж першою провели по рахунку операцію, яка зроблена наступного дня після насправді першої, і вона менша 100 грн. От скунсяка! :lol:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:41

У кого есть опыт?

Как ходят СЭПы на Коко дебетную с КДВ Привата через П24?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:00

какую максимально сумму перевести можно с карточки другого банка в приложении forward online?

Чисто технически и чтобы не попасть под фин.моиторинг?
И сколько за раз можно? 40 тыс отправляется, 50- уже нет
Где можно это узнать\почитать?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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