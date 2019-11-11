хех, теж першою провели по рахунку операцію, яка зроблена наступного дня після насправді першої, і вона менша 100 грн. От скунсяка!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:10
хех, теж першою провели по рахунку операцію, яка зроблена наступного дня після насправді першої, і вона менша 100 грн. От скунсяка!
Зарабатывайте
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:41
У кого есть опыт?
Как ходят СЭПы на Коко дебетную с КДВ Привата через П24?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:00
какую максимально сумму перевести можно с карточки другого банка в приложении forward online?
Чисто технически и чтобы не попасть под фин.моиторинг?
И сколько за раз можно? 40 тыс отправляется, 50- уже нет
Где можно это узнать\почитать?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:18
Так завтра тільки вирушать в дорогу. Ні?
А сьогоднішні платьожики дуже тормозяться...кажуть що всі ринулись на розпродажі.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:06
Я из бизнес приват без проблем перевожу. Максимум полчаса.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:57
Решил оформить кредитную КоКо для коллекции, сегодня иду в местный "Кредитный центр" (отделений у нас нет давно).
Какие подводные камни? Страховки подсовывают? Что надо отключить при открытии?
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Підсовують, можна пізніш відмовитись. Смс відключити чи запушити. Перші покупки мб. на 100грн або одну таку і почекати поки проведуть по щоту, бо не буде бонуса 100грн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:13
Только позже? А сразу при открытии - нет?
Кредитный лимит, как я понял, со скрипом наливают? А когда становится ясно, дадут кредлимит или нет? Сразу или потом?
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